Ana Villarino presta declaración como testigo en la causa que investiga el incendio originado en Oímbra

La alcaldesa del Concello de Oímbra, Ana Villarino, acudió en la mañana de este lunes al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Verín para prestar declaración como testigo en la causa que investiga el incendio originado en la parroquia de A Granxa (Oímbra) el 12 de agosto del año pasado, y que se que convirtió en el segundo mayor de la historia de Galicia tras arrasar más de 23.000 hectáreas en la comarca.

Villarino estaba citada a las 11,00 horas y se presentó minutos antes. La regidora permaneció más de una hora en el interior del tribunal contestando a las preguntas de los letrados de las otras partes implicadas en la causa.

Finalmente abandonó el juzgado verinense pasadas las 12,00, ya sin su abogado, que se marchó unos minutos antes sin prestar declaración. A su salida, acompañada por sus padres, Villarino se limitó a decir que "non teño nada que comentar. Fixen declaracións ás preguntas que me fixo a xuíza e púxenme á súa disposición".