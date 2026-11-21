La búsqueda de Francisco José Figueiral Gómez, el vecino de 38 años desaparecido en Ourense desde el pasado lunes 16 de noviembre, ha concluido con el peor de los desenlaces. El hombre ha sido localizado sin vida en la mañana de este sábado 21 de noviembre, apenas unos momentos antes de que diera comienzo la batida ciudadana convocada para tratar de dar con su paradero.

Tras confirmarse el hallazgo, el entorno familiar comunicó de inmediato a través de las redes sociales la cancelación de la batida prevista para esta jornada. Efectivos de la Policía Nacional y de los servicios de emergencias, que participaban en el operativo de rastreo, se han hecho cargo de las diligencias correspondientes.

Durante los últimos días, el dispositivo policial y familiar había centrado sus esfuerzos en la zona de Montealegre, después de que apareciera allí estacionado el vehículo en el que se desplazaba, un Toyota Yaris gris, que fue encontrado cerrado y en buen estado. Asimismo, en la jornada de ayer viernes se habían localizado en ese mismo entorno —entre los centros de menores, la urbanización Monterrei y el colegio Miraflores— dos pertenencias personales del fallecido: su cartera y sus llaves.

La alerta por su desaparición había sido difundida el pasado martes por la asociación SOS Desaparecidos, después de que se le perdiera la pista en la noche del lunes 16 de noviembre, alrededor de las 22:15 horas, en la capital ourensana.