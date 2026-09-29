Vídeo | Ocho jabalíes campan a sus anchas al lado de la estación de Ourense: "Van coller o tren"

El grupo de jabalíes frente al centro de salud de A Ponte

La estación intermodal de Ourense recibió esta madrugada una visita inesperada. Ocho jabalíes aparecieron en las inmediaciones de las instalaciones, recorriendo la calle Eulogio Gómez Franqueira con total tranquilidad.

La escena fue captada a las 00:40 horas de este martes, cuando el usuario de Facebook Pedro Iglesias grabó a los animales desde la terraza de un bar cercano y compartió el vídeo en su perfil. Las imágenes muestran al grupo desplazándose por la vía urbana en plena noche.

La curiosa estampa dio pie a comentarios humorísticos sobre la situación, desde "van coller o tren" hasta "están de paseo" o "van por el bus para marchar a la aldea".