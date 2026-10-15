Vídeo | Los vecinos de Cudeiro cortan la avenida de Santiago al grito de "menos rodeos y más conexiones"

El tráfico de la avenida de Santiago permanece completamente interrumpido por las reivindicaciones de los vecinos del barrio de Cudeiro, con el respaldo de residentes de O Pino y Peliquín, que han tomado la calzada a la altura del número 52 tras una gran pancarta blanca con el lema "Cudeiro por un transporte digno".

Megáfono en mano y al compás de pitos y bocinas, los manifestantes corean al unísono consignas como "menos rodeos, máis conexións", "non somos manipulados, estamos prexudicados" y "Cudeiro non quere excursións, quere boas conexións". Decenas de carteles individuales con el mensaje "Cudeiro reclama un autobús que nos conecte" inundan ambos carriles de la vía, con vehículos totalmente parados ante el avance de una marcha secundada en gran medida por personas de avanzada edad.

La movilización traslada al asfalto el hartazgo vecinal acumulado tras 13 meses de reordenación del servicio de bus urbano en la ciudad. El actual trazado de la línea 7 gira hacia Santa Teresita al llegar a la gasolinera de Eiroás y margina el núcleo neurálgico de la avenida hacia la plaza de la Marina, donde se concentran los comercios y servicios básicos de los que dependen estos núcleos. Esta modificación obliga a los usuarios a subir a pie cuestas de 800 metros con las bolsas de la compra o a afrontar trayectos de casi una hora con hasta 28 paradas para desplazarse a puntos esenciales como el Hospital.

Con más de medio millar de firmas recogidas, los afectados denuncian los continuos incumplimientos del regidor, Gonzalo Pérez Jácome, a quien reprochan promesas de rectificación en septiembre y octubre que nunca llegaron a ejecutarse. La protesta mantiene el corte en una de las principales arterias de entrada a la ciudad para advertir al Concello de que no cesarán en sus demandas hasta recuperar un servicio de transporte útil para el barrio.