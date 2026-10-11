Los vecinos de Cudeiro se plantan por un autobús digno: “Es un desastre para la gente mayor"

Después de 13 meses del inicio de las nuevas líneas de autobús urbano en la ciudad, los cambios siguen generando polémica y estragos entre la ciudadanía, ante un servicio que deja de lado las necesidades de muchas zonas de la ciudad y, por lo tanto, de una parte importante de la población.

Desde Cudeiro, la línea 7 actual llega hasta la parte norte de la avenida de Santiago (junto a la gasolinera de Eiroás), para luego desviarse hacia Santa Teresita, dejando de lado la mayor demanda vecinal, que se ubica avenida de Santiago abajo hacia la plaza de la Marina, ya que es donde se concentran los comercios, supermercados y servicios a los que llevan acudiendo desde siempre los residentes en Cudeiro, quedándoles ahora más a desmano, especialmente para la población más envejecida. “Es un desastre para la gente mayor. Si se hace una compra en la plaza de la Marina, hay que subir cargando con bolsas, hasta la gasolinera de Eiroás (unos 800 metros)”, reclamó la presidenta de la asociación de vecinos de Cudeiro, Visitación Lobelle.

A su vez, se trata de una problemática que afecta a los negocios de la zona, muy dependientes de esta clientela, ya notan un bajón de usuarios, denunciando también encontrarse en una posición de marginalidad recibida por parte del Concello.

Debido a ello, tanto comerciantes como vecinos unen fuerzas, sumando ya más de medio millar de firmas, según la asociación de vecinos de Cudeiro, solicitando que el servicio vuelva a recorrer la avenida de Santiago hasta A Ponte. A la recogida de firmas se suma una concentración, que tendrá lugar a las 20,00 horas a la altura del portal número 52 de la avenida de Santiago, a la que también se unirán colectivos vecinales de O Pino y Peliquín, zonas con un servicio de autobús también muy mermado en los últimos tiempos.

Los carteles de la concentración se extienden por la avenida de Santiago

“Hay cuatro buses diferentes que vienen hasta Cudeiro, dos pueden quedar como están, ya que está bien el servicio al Centro de Salud de A Ponte, pero necesitamos que alguno pase por la avenida de Santiago, A Ponte y el Hospital”, expresó Ana Añel, de la agrupación vecinal.

Promesas incumplidas

Esta movilización llega después de meses en los que los afectados estuvieron reclamando al Concello y concretamente al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que según los representantes vecinales prometió la vuelta de la línea. “Hablamos tres veces con él, nos prometió cambiarla primero en septiembre y luego en octubre. Ni en septiembre ni en octubre, ahora dice que hasta que haya nueva concesión que no puede hacerlo. Nos prometió cambiar tres veces el servicio y no lo cambió”, denunció la presidenta de la asociación vecinal de Cudeiro.

Una “excursión” por la ciudad que dura el doble de tiempo que el tren a Santiago

Esta línea 7 va hasta A Valenzá, lo que también deja sin servicio directo al Hospital a los residentes de Cudeiro, que como comentan tienen que “ir de excursión por toda la ciudad”. Ana Añel vivió en sus propias carnes este ineficiente servicio que roba el tiempo a la ciudadanía: ”El sábado a la tarde cogí el autobús a las 18,00 horas y me bajé en el Jardín del Posío a las 18,55 horas”. Un tiempo que irremediablemente se extiende si luego se tiene que realizar transbordo al Hospital.

Al el jardín del Posío mediante la línea 7 el viaje se convierte en una odisea de 23 paradas (28 hasta la parada final en A Valenzá), que multiplica por cuatro el tiempo en coche y que apenas se diferencia al de ir caminando para una persona en buenas condiciones físicas (el problema es que una gran parte de los usuarios es gente mayor). Como bien denuncian los afectados, para los residentes de Cudeiro es “más rápido ir en tren a Santiago que moverse por la ciudad”, incluso siendo la mitad de tiempo que ir al propio Hospital de Ourense.

Solo hasta San Lázaro, referencia céntrica de la ciudad para realizar transbordos, el tiempo, como comenta la presidenta de la asociación vecinal de Cudeiro, Visitación Lobelle, el trayecto se extiende “entre 45 y 50 minutos”, mientras que ir hasta la otra punta de la ciudad, en el tanatorio de As Burgas, se prolonga cerca de una hora y media.

Por otro lado, en O Pino los vecinos siguen sin su servicio de transporte después de una “recuperación” mediante un bus lanzadera desde la estación intermodal que solo duró una semana “por falta de usuarios”, según el alcalde, mientras que en Peliquín siguen reclamando que se aproxime al menos junto al paso a nivel.