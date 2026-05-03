¿Sabe usted que en O Vinteún andan jugando a las "timbradas"?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, "Cando petan na porta pola noite" en O Vinteún
¿Sabe usted que las noches en O Vinteún son últimamente poco apacibles? ¿Que hay ya varios casos documentados de vecinos despertados por el telefonillo? ¿Que, seica, algunos graciosillos han decidido llamar a la puerta en plena noche y salir corriendo? ¿Que estos vándalos podrían llevarse “una duchita” si la cosa no cesa, porque hay quien deja ya el cubo de agua en el balcón?
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
QUINTO ASCENSO
Derbi con sabor a ascenso entre el Verín y el Monterrei