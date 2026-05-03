¿Sabe usted que en O Vinteún andan jugando a las "timbradas"?

¿Sabe usted que las noches en O Vinteún son últimamente poco apacibles? ¿Que hay ya varios casos documentados de vecinos despertados por el telefonillo? ¿Que, seica, algunos graciosillos han decidido llamar a la puerta en plena noche y salir corriendo? ¿Que estos vándalos podrían llevarse “una duchita” si la cosa no cesa, porque hay quien deja ya el cubo de agua en el balcón?