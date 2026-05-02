¿Sabe usted que la avenida de Portugal viaja definitivamente a tiempos de la Edad Media?

¿Sabe usted que, mientras los vecinos de la avenida de Portugal se preparan para volver a protestar, alguien ha decidido echarle pimienta al guiso? ¿Que ahora tampoco se puede dejar el coche aparcado? ¿Que a ver cómo esperan los expertos que los vecinos vayan al trabajo, si el autobús tampoco pasa? ¿Que igual esperan que se circule a caballo, vista la regresión de la calidad de vida en la zona?