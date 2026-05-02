¿Sabe usted que la avenida de Portugal viaja definitivamente a tiempos de la Edad Media?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, a galope por la avenida de Portugal
¿Sabe usted que, mientras los vecinos de la avenida de Portugal se preparan para volver a protestar, alguien ha decidido echarle pimienta al guiso? ¿Que ahora tampoco se puede dejar el coche aparcado? ¿Que a ver cómo esperan los expertos que los vecinos vayan al trabajo, si el autobús tampoco pasa? ¿Que igual esperan que se circule a caballo, vista la regresión de la calidad de vida en la zona?
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