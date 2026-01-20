¿Sabe usted que O Vinteún ya se ha unido a la última moda ourensana?

¿Sabe usted que el barrio de O Vinteún cuenta con nuevos vecinos? ¿Que una familia un tanto particular parece ya estar asentada? ¿Que ya es bastante habitual verlos por las calles? ¿Que se tratan de jabalíes, cada vez más comunes en la ciudad? ¿Que esta vez fueron detectados cuatro en la calle Río Navea? ¿Que estaban tan tranquilos comiendo? ¿Que los residentes están intranquilos?