¿Sabe usted que un aficionado de la UD Ourense se enfrentó en Ávila a la nieve... en manga corta?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el aficionado de la UD Ourense que nunca tiene frío
¿Sabe usted que el partido de la UD Ourense en Ávila casi no se juega? ¿Que la afición ourensana fue partícipe de que el encuentro se puediese disputar y consecuentemente de la victoria visitante?
¿Que colaboraron quitando, a base de palas, la nieve del terreno de juego? ¿Que uno de los clásicos aficionados del club lo hizo en manga corta y pantalón corto a temperaturas bajo cero? ¿Que seica nunca tiene frío?
