¿Sabe usted que un aficionado de la UD Ourense se enfrentó en Ávila a la nieve... en manga corta?

¿Sabe usted que el partido de la UD Ourense en Ávila casi no se juega? ¿Que la afición ourensana fue partícipe de que el encuentro se puediese disputar y consecuentemente de la victoria visitante?

¿Que colaboraron quitando, a base de palas, la nieve del terreno de juego? ¿Que uno de los clásicos aficionados del club lo hizo en manga corta y pantalón corto a temperaturas bajo cero? ¿Que seica nunca tiene frío?