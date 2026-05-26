La viral reacción de dos niños ourensanos al conocer a Siloé y darle el desayuno: "¡Admiración pura!"

Muchos niños durante su infancia sueñan con ser cantantes, y otros con conocerlos. Eso último es precisamente lo que ha ocurrido con el entrañable vídeo compartido por la influencer @anapolitan, en el que sus hijos, Beltrán y Bosco, conocen al cantante Fito, vocalista del grupo Siloé, antes de su actuación en el Ouren Sound Fest.

La escena ha emocionado a miles de personas por la naturalidad y la ilusión de los pequeños. Según muestra el vídeo, los niños acudieron al recinto para llevarle el desayuno a la banda antes del concierto. Lo que parecía un gesto sencillo terminó convirtiéndose en una experiencia difícil de olvidar para ellos.

Nada más encontrarse con Fito, las caras de Beltrán y Bosco reflejaban nervios, emoción y auténtica “¡admiración pura!”, como comentaba su madre mientras grababa el momento.

Cantando con la banda

El cantante conectó enseguida con ellos. Incluso se animó a cantar junto a los niños, que, entre timidez y sonrisas, acompañaron al vocalista interpretando unos versos de Todos los Besos, uno de los temas más conocidos de Siloé.

La sorpresa no terminó ahí. Antes del concierto, Fito invitó a Beltrán y Bosco a subir al escenario, permitiéndoles vivir desde dentro la emoción previa al espectáculo. Además, el grupo tuvo un detalle muy especial con ellos y les regaló unas púas, un recuerdo que los pequeños guardarán seguramente durante mucho tiempo.

El vídeo, publicado por Ana en redes sociales, no ha tardado en hacerse viral y ya supera las 50.000 visualizaciones.