Los virales bailes de Paco Gallego y Alber Rodríguez en la TVG, a examen: "¡El coreógrafo a la calle!"

El talento ourensano volvió a brillar (y a generar debate) en Bailamos, el concurso de Televisión de Galicia que combina espectáculo y habilidad en cada gala. Esta semana, dos nombres propios centraron la conversación en redes: los ourensanos Paco Gallego y Alber Rodríguez. Sus actuaciones no solo se juzgaron sobre el escenario, sino también en el entorno digital, donde miles de espectadores opinaron sin filtro.

La actuación de Paco, bailando Berghain de Rosalía, fue la más vista de la semana en los perfiles de la cadena, con casi 150.000 reproducciones. Los comentarios reflejaron división: desde “Muy bien Paco” hasta críticas como “¡El coreógrafo a la calle!”. Pese a la polémica, logró avanzar a la siguiente gala.

Alber, a lo Chanel

Por su parte, Alber defendió Toke de Chanel y alcanzó cerca de 70.000 visualizaciones, con reacciones mayoritariamente positivas: “el que más se lo merecía” o “bailaba mejor que otros”. Sin embargo, no consiguió pasar de fase.

Dos actuaciones, dos veredictos distintos y una conclusión clara: en la televisión actual, las redes actúan como un segundo jurado, aunque su criterio no siempre coincida con el oficial.