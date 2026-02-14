La hamburguesa 'ourensana' viral con gominolas, pescado y bebida isotónica: "Ti queres matar ao xurado"
La surrealista hamburguesa viral de un creador de contenido alrededor de un restaurante de Ourense desata los comentarios en redes sociales
El mundo de las hamburguesas parece no tener límites de creatividad, con carnes, panes y aderezos que en os últimos años han dejado a más de uno sorprendido. Sin embargo, lo que ha ocurrido alrededor de un restaurante de Ourense ha llevado el concepto demasiado lejos.
El streamer y creador de contenido @deeibis ha publicado un vídeo en el que muestra la que, supuestamente, sería su propuesta para un concurso de hamburguesas. El resultado: una hamburguesa verde coronada con gominolas, “delicias de mar” (sucedáneo de angulas o surimi), bebida isotónica espesada con maizena a modo de salsa y pepitas de colores esparcidas sobre el pan.
El vídeo, que ronda ya las 40.000 visualizaciones, no ha tardado en hacerse viral. Decenas de comentarios reflejan entre el asombro y la incredulidad de los espectadores: “Ti queres matar ao xurado”, o "meu deus". Otro pregunta con sorna: “Se a salsa esa a masticas ponse dura tamen?”. En las imágenes se puede ver cómo el creador mezcla la bebida isotónica con maizena para darle una textura más densa, la vierte sobre la carne y añade después las gominolas y las delicias de mar como si fueran ingredientes gourmet.
El truco
Lejos de tratarse de una candidatura real a un certamen gastronómico, el vídeo forma parte de una estrategia para llamar la atención de sus seguidores. La hamburguesa imposible es, en realidad, un reclamo para invitar a su comunidad a probar una hamburguesa muy distinta: la del restaurante Bágoa, en Ourense.
