La hamburguesa 'ourensana' viral con gominolas, pescado y bebida isotónica: "Ti queres matar ao xurado"

El mundo de las hamburguesas parece no tener límites de creatividad, con carnes, panes y aderezos que en os últimos años han dejado a más de uno sorprendido. Sin embargo, lo que ha ocurrido alrededor de un restaurante de Ourense ha llevado el concepto demasiado lejos.

El streamer y creador de contenido @deeibis ha publicado un vídeo en el que muestra la que, supuestamente, sería su propuesta para un concurso de hamburguesas. El resultado: una hamburguesa verde coronada con gominolas, “delicias de mar” (sucedáneo de angulas o surimi), bebida isotónica espesada con maizena a modo de salsa y pepitas de colores esparcidas sobre el pan.

El vídeo, que ronda ya las 40.000 visualizaciones, no ha tardado en hacerse viral. Decenas de comentarios reflejan entre el asombro y la incredulidad de los espectadores: “Ti queres matar ao xurado”, o "meu deus". Otro pregunta con sorna: “Se a salsa esa a masticas ponse dura tamen?”. En las imágenes se puede ver cómo el creador mezcla la bebida isotónica con maizena para darle una textura más densa, la vierte sobre la carne y añade después las gominolas y las delicias de mar como si fueran ingredientes gourmet.

El truco

Lejos de tratarse de una candidatura real a un certamen gastronómico, el vídeo forma parte de una estrategia para llamar la atención de sus seguidores. La hamburguesa imposible es, en realidad, un reclamo para invitar a su comunidad a probar una hamburguesa muy distinta: la del restaurante Bágoa, en Ourense.