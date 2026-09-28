Un herido tras caer desde un galpón a varios metros de altura en Toén: el helicóptero no pudo aterrizar

Una persona ha resultado herida durante la mañana de este lunes, 28 de septiembre, tras sufrir una caída desde un galpón a una altura de entre dos y tres metros en Xestosa. El incidente se produjo alrededor de las 10:20 horas y obligó a movilizar a varios equipos de emergencias.

A su llegada al lugar, los efectivos de emergencias encontraron a la víctima consciente, aunque presentaba dolor en la zona abdominal como consecuencia de la caída. Tras una primera valoración, una ambulancia acudió al punto y procedió a su traslado a un centro sanitario.

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El helicóptero no pudo intervenir por el mal tiempo

El operativo incluyó la movilización del helicóptero de emergencias H4, que finalmente no pudo intervenir debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

Hasta el lugar del accidente también se desplazaron efectivos de la Brigada de Toén y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Toén, que participaron en la atención de la emergencia.