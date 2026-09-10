La vuelta al cole que retrata la crisis demográfica de Ourense: aulas con apenas cuatro alumnos

Aulas con cuatro alumnos. Esa es la realidad de muchas escuelas de la provincia de Ourense. La crisis de natalidad lleva años afectando a los centros educativos, que cada vez tienen más difícil mantenerse abiertos. En la ciudad, tampoco son ajenos a esta situación. Aplican las ratios de 20 alumnos por aula en Infantil, sabiendo que en unos años será difícil poder cubrir esas plazas.

Sin embargo, sean más o menos, los pequeños disfrutan de la vuelta a la rutina, que significa reencontrarse con amigos y empezar nuevas etapas. La primera jornada escolar en la provincia transcurrió entre risas y presentaciones. En el CEIP Plurilingüe de Vilar de Barrio y en el CEIP de Os Blancos, las aulas abrieron sus puertas para recibir a sus alumnos, que, pese a no llegar a la treintena, llenaron de vida los pasillos. A pesar de los reajustes propios del inicio de las clases, los más pequeños se acercaron a sus nuevas mesas y no dudaron en compartir sus impresiones y aficiones en este primer día. Fue el caso de Leo, alumno del CEIP de Os Blancos, quien, ante la pregunta de su profesora sobre qué querría ser de mayor, no dudó en afirmar, con cierto pesar en sus palabras: “Spiderman, pero non se pode”.

En la ciudad, los pasillos del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso se llenaron de camisetas de la selección española en recuerdo de un verano que jamás olvidarán. Mientras, en el piso de abajo, con apenas tres años, un par de docenas de niños conocían el colegio acompañados por sus padres. “Creo que no va a tener ningún problema, porque su hermana está en otro curso y ya conoce a algunos niños del parque”, explica Marta Otero, madre de Pablo. Por el momento, esta semana tendrán un periodo de adaptación en el que se irán separando de sus familiares poco a poco, para empezar una nueva etapa.