Vuelta al cole en Ourense con menos alumnos por clase, más apoyo y una huelga parcial

El timbre volvió a sonar. Los centros educativos de la provincia retomaron ayer las clases tras las vacaciones de verano. La bajada de ratios en las aulas de Infantil, el refuerzo de la atención a la diversidad y una huelga parcial de profesores en los colegios concertados marcaron el inicio del curso 2026/27.

Atajar la caída del alumnado

Ayer volvieron a las aulas ourensanas menos escolares que nunca (29.313, casi medio millar menos que hace un año). Es el resultado de una crisis demográfica que ya no pilla por sorpresa a nadie. Aunque en algunos centros esta situación se traduce en el cierre de unidades, otros todavía resisten gracias a medidas como la reducción de ratios.

Desde este año, todos los cursos de infantil tienen un máximo de 20 alumnos por clase. “Para a calidade da educación é unha gran medida, porque posibilita unha mellor atención aos alumnos, pero é preocupante que siga diminuíndo a natalidade”, apunta Tere, profesora de refuerzo de Educación Infantil en el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso. Es el resultado del acuerdo en el que vienen trabajando desde 2023 los sindicatos de ANPE, CCOO, UGT y CSIF junto a la Consellería de Educación y que progresivamente se irá implantando también en otras etapas educativas.

El otro salvavidas que ayuda a solventar en cierto modo la bajada de la natalidad es la llegada de alumnado extranjero. “A maioría dos nenos que chegan agora aos centros veñen de fóra”, reconoce Miguel Anxo Álvarez, director del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso. En su centro, lo han empezado a notar especialmente desde este curso, pero en la ciudad ya hay colegios en los que conviven más de una docena de nacionalidades.

Refuerzo y vacantes

Entre las novedades de este año académico, está el refuerzo de los especialistas educativos de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL). En lo que se refiere a la provincia, este año habrá cuatro PT y dos AL más, con una suma total de 36 y 17 respectivamente. “Cada vez recíbense máis nenos que necesitan duns reforzos máis especializados”, asegura la profesora del CEIP Amadeo Rodríguez Barroso. Y enfatiza: “Os recursos nunca son suficientes”.

La detección de necesidades específicas ha mejorado mucho en los últimos años y, como consecuencia, hay cada vez más casos. Se ha avanzado también en el estigma que quizás podían tener algunas familias a la hora de que el alumno necesitase apoyo. “Os pais cada vez o entenden mellor, porque ven que é unha oportunidade para o neno”, señala Tere, que insiste en que se trata de que, en la medida de lo posible, “os nenos poidan seguir o ritmo da aula”.

Con todo, el curso empezó con vacantes por cubrir en los equipos docentes y algunas incorporaciones de última hora. “Algúns compañeiros chegaron hoxe ao centro porque aínda os convocaron onte”, señalan desde el CEIP Amadeo Rodríguez Barroso. Una situación que dificulta la organización, ya que la mayoría de profesores lleva en los colegios desde el día 1 de septiembre, ajustando la planificación del curso.

Huelga en los concertados

En los centros concertados de Galicia, el primer día de clase estuvo marcado por un paro parcial del profesorado, entre las 9,00 y las 12,00 horas, apoyado por todos los sindicatos del sector. El seguimiento en Ourense fue mayoritario, en torno a un 60% según apuntan desde CCOO o colegios como Maristas. Los trabajadores se concentraron frente a la delegación territorial de Educación, para exigir a la Xunta la apertura inmediata de la Mesa Tripartita para negociar mejoras laborales y salariales tras meses de paralización.

Entre las reivindicaciones destacan la reducción de la jornada lectiva, la homologación con la enseñanza pública, el pago de la paga extraordinaria por antigüedad y mejoras para el personal de administración y servicios. A media mañana regresaron a los centros para continuar con la bienvenida a los alumnos.