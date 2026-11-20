Comer un buen pulpo, descubrir los sabores de Portugal, asistir a una cata o escuchar música mientras se comparte una tapa. Xantar abrió ayer sus puertas en Expourense con distintas maneras de acercarse a la gastronomía. La 27ª edición del Salón Internacional de Turismo Gastronómico reúne hasta el domingo a 74 expositores, tres restaurantes y más de un centenar de actividades, con entrada gratuita al recinto.

El presidente de la Diputación, Luis Menor, reivindicó durante la inauguración la gastronomía como motor económico del rural y atractivo para descubrir la provincia. Destacó las posibilidades de combinar una buena mesa con el termalismo, el patrimonio y la naturaleza, aprovechando también las conexiones ferroviarias para atraer visitantes. “Aquí sempre hai un sitio máis na mesa”, afirmó, apelando a la hospitalidad ourensana.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, evocó los cocidos familiares de su infancia, que se disfrutaban “sempre nunha mesa con máis cadeiras”. Con este recuerdo reivindicó el trabajo de agricultores, ganaderos, cooperativas y cocineros, responsables de transformar los productos de proximidad en una gastronomía que también identifica a los gallegos que viven fuera.

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Portugal participa como país invitado en esta edición, con representación de 16 municipios. El vicepresidente de Turismo de Porto e Norte, José Cancela, defendió que ambos territorios, conservando sus identidades, sean capaces de presentarse al mundo “como un único destino turístico”. El objetivo es animar a los viajeros a prolongar sus estancias y descubrir localidades a ambos lados de la frontera.

El gerente de Expourense, Rogelio Martínez, invitó a disfrutar de “catro días para descubrir, degustar e compartir”. Destacó el mercado enogastronómico, los talleres de cocina y los conciertos como oportunidades para acercarse al certamen.

Del cocido al bacalao, con una deliciosa parada en el mercado

Disfrutar de un menú gastronómico, recorrer varios puestos para picar algo o compartir especialidades. Xantar ofrece tres restaurantes con propuestas cerradas y un Mercado Enogastronómico donde elegir entre platos y raciones. La oferta va del cocido de Valdeorras al bacalao portugués, pasando por el pulpo, los callos y los postres ourensanos.

El restaurante Camiño Mozárabe, impulsado por el Inorde, apuesta por los productos de la provincia y el itinerario jacobeo que la atraviesa. El chef Carlos Parra se pone al frente de los fogones de la propuesta, con la colaboración de Coren y Grupo Cuevas. El menú que presenta cuesta 30 euros.

Mantesil representa a Valdeorras con dos propuestas de 40 euros. Una gira alrededor del cocido completo y la otra ofrece elaboraciones como el arroz con androlla. Los vinos de la denominación de origen de la comarca acompañan la comida, que termina con postres tradicionales.

La tercera mesa cruza la frontera. Quinta do Paço, de Vila Real, propone por 40 euros un bufé de entrantes regionales, con jamón, fritos de bacalao y empanadas, seguido de bacalao o ternera maronesa. El menú incluye dulces como el Cristal de Galo y vinos portugueses.

Para una comida más informal sin tanta infraestructura, el Mercado Enogastronómico regresa tras estrenarse el año pasado con una decena de puestos y un comedor compartido. Establecimientos vinculados a la Unión de Hosteleros Ourensanos ofrecen pulpo, marisco, empanadas, quesos y embutidos. La oferta se completa con propuestas dulces, como helados, gofres, crepes y elaboraciones con fruta fresca.

La gastronomía también se disfruta fuera del plato

La cocina también se vive directo en Xantar. Dos aulas gastronómicas acogen más de 50 demostraciones y talleres en los que los cocineros preparan sus elaboraciones ante el público, explicando técnicas e ingredientes. La propuesta se completa con cerca de 30 catas comentadas, desde vinos hasta aceites de Jaén o frutas exóticas. Todas estas actividades son gratuitas hasta completar aforo.

Más allá de lo estrictamente educativo, el programa incorpora encuentros y propuestas de lo más singulares. Hoy una veintena de entidades participan en el XXII Encuentro Internacional de Cofradías Gastronómicas y Enófilas. Mañana, a las 19,30 horas, llegará uno de los momentos más curiosos: el concurso DevoraJaly’s, que desafía a los participantes a comer la mayor cantidad posible de patatas fritas en tan solo sesenta segundos. La organización anuncia más de 1.000 euros en premios.

La música también tiene su espacio en el certamen y convierte el Mercado Enogastronómico en un punto de encuentro para quienes quieran prolongar la visita después de comer o participar en las actividades. Hoy subirán al escenario Mino y Gin Toni’s. Mañana tomarán el relevo Movidig y 7 Rojo, mientras que el domingo Movilla y los Irrepetibles pondrán el broche final a la programación musical.