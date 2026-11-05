XII Edición de "CatArte” | Catas de vino acompañadas de música

El Centro Cultural Marcos Valcárcel (situado en Rúa do Progreso, 30, Ourense) acogerá la XII edición de "CatArte". Durante los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2026, los amantes del buen vino y de la buena música tendrán una cita ineludible donde se combinan estas dos pasiones con un fin solidario. El evento, organizado por el C.R.D.O. Ribeiro, donará integramente la recaudación a la Fundación Diego González Rivas.

Cada día será irrepetible pues todos los jueves una bodega distinta colaborará con un músico diferente. Todos los pases comenzarán a las 19:45 horas.

Programa Oficial de "CatArte" 2026:

Jueves 5 de noviembre:

El vino lo pondrá Casal do Canteiro y Pousadoiro, quienes estarán acompañados por la actuación musical de Iago Vázquez.

Jueves 12 de noviembre:

C.R.D.O. Ribeiro presentará sus vinos institucionales con una sesión del recanteiro Lois Alonso.

Jueves 19 de noviembre:

Casal de Armán participará con la actuación de la banda Soul&Roll.

Jueves 26 de noviembre:

El vino de Bodega Alanís, se combinará con una sesión DJ de la mano de Álvaro Alonso.

Las entradas tienen un coste de 9 euros y pueden ser adquiridas plataforma online Entradium. El evento cuenta con un aforo limitado a 100 personas.