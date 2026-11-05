MARCOS VALCARCEL
XII Edición de "CatArte” | Catas de vino acompañadas de música
MARCOS VALCARCEL
Detalles del evento
El Centro Cultural Marcos Valcárcel (situado en Rúa do Progreso, 30, Ourense) acogerá la XII edición de "CatArte". Durante los días 5, 12, 19 y 26 de noviembre de 2026, los amantes del buen vino y de la buena música tendrán una cita ineludible donde se combinan estas dos pasiones con un fin solidario. El evento, organizado por el C.R.D.O. Ribeiro, donará integramente la recaudación a la Fundación Diego González Rivas.
Cada día será irrepetible pues todos los jueves una bodega distinta colaborará con un músico diferente. Todos los pases comenzarán a las 19:45 horas.
Jueves 5 de noviembre:
Jueves 12 de noviembre:
Jueves 19 de noviembre:
Jueves 26 de noviembre:
Las entradas tienen un coste de 9 euros y pueden ser adquiridas plataforma online Entradium. El evento cuenta con un aforo limitado a 100 personas.
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