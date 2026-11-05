¿Cuánto vale la seguridad en el fútbol?
¿Cuánto vale la seguridad en el fútbol?
La muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras una colisión en el terreno de juego nos obliga a reflexionar sobre la seguridad en el fútbol.
Pienso en mis padres, que han ido muchas veces a ver jugar a mi hermano y que, en más de una ocasión, lo han visto caer inconsciente tras un choque. En esos instantes, la preocupación lo invade todo: la grada enmudece, los servicios médicos corren hacia el jugador y los padres solo desean poder llegar hasta su hijo/a.
¿Somos realmente conscientes de los riesgos a los que se enfrentan los futbolistas? ¿Disponen los clubes de los medios necesarios para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia? La seguridad no puede depender de la suerte ni quedar en un segundo plano frente a la competición.
El fútbol debe ser pasión, esfuerzo y compañerismo, no una tragedia.
Ingrid Vázquez Martínez (Viladecans)
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