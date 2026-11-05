¿Cuánto vale la seguridad en el fútbol?

La muerte de Jesús de Miguel, jugador del Tenerife, tras una colisión en el terreno de juego nos obliga a reflexionar sobre la seguridad en el fútbol.

Pienso en mis padres, que han ido muchas veces a ver jugar a mi hermano y que, en más de una ocasión, lo han visto caer inconsciente tras un choque. En esos instantes, la preocupación lo invade todo: la grada enmudece, los servicios médicos corren hacia el jugador y los padres solo desean poder llegar hasta su hijo/a.

¿Somos realmente conscientes de los riesgos a los que se enfrentan los futbolistas? ¿Disponen los clubes de los medios necesarios para actuar con rapidez y eficacia ante una emergencia? La seguridad no puede depender de la suerte ni quedar en un segundo plano frente a la competición.

El fútbol debe ser pasión, esfuerzo y compañerismo, no una tragedia.

Ingrid Vázquez Martínez (Viladecans)