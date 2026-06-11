Xunta y CEO guían a empresas para justificar las subvenciones

La correcta justificación de las subvenciones fue el eje de la jornada “¿Tengo una ayuda concedida... y ahora qué?”, organizada por Conecta Ourense -iniciativa de la Xunta, a través del Igape y la CEO-. El encuentro, celebrado ayer en la sede de la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrao, ofreció a los profesionales las claves para asegurar el cobro de los fondos.

Durante la apertura, José Antonio Rodríguez, presidente del colectivo empresarial de San Cibrao, y Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao, destacaron la abundante oferta de apoyos del Igape, un organismo que “conoce de cerca los problemas del tejido empresarial”. Por su parte, Jaime Pereira, secretario general de la CEO, instó a las empresas a apoyarse en Conecta Ourense para detectar el potencial de sus proyectos y localizar las líneas de financiación más adecuadas.

En la sesión técnica, las subdirectoras del Igape, Laura Almeida y Placeres Conde, junto a María Fernández (Conecta Ourense), explicaron que la mayoría de incidencias surgen tras la concesión. Errores como documentación incompleta, falta de trazabilidad en pagos, inclusión de gastos no subvencionables o plazos vencidos no solo retrasan el abono, sino que pueden obligar a reintegrar los importes percibidos. Para ilustrarlo, se analizó el caso de “Exporta Empresas Galicia 2026”, una línea de internacionalización de pymes con una elevada dificultad técnica. En este sentido, se concluyó que la rigurosidad y la anticipación a los plazos son determinantes para asegurar el desembolso de las partidas asignadas.