La Confederación Empresarial de Ourense reclama infraestructuras y fijar talento como claves de futuro

La Confederación Empresarial de Ourense (CEO) celebró este martes su asamblea general, marcando una ambiciosa hoja de ruta centrada en la reivindicación de mejores comunicaciones y en la retención de profesionales. Durante su intervención, el presidente de la entidad, David Martínez, apeló a la unidad de todo el tejido productivo para construir una provincia competitiva y exigió avances urgentes en movilidad y disponibilidad de suelo industrial como prioridades para el futuro económico.

Bajo el paraguas del proyecto 4OurenStrategic, Martínez desgranó los ejes que guiarán su mandato. Además de las infraestructuras, la patronal apuesta por impulsar el Observatorio de Capital Humano para atajar la escasez de mano de obra, fomentar la internacionalización y abordar el reto demográfico aprovechando el potencial del AVE. Para respaldar esta nueva etapa, la asamblea confirmó la solidez financiera de la organización, que cerró el ejercicio con 61.000 euros de beneficio y aprobó un presupuesto que se incrementa en 234.000 euros, lo que supone un 14% más que el año anterior.

A pesar de que la economía provincial mantiene un pulso positivo, el presidente advirtió de obstáculos preocupantes como el absentismo laboral y la falta de relevo generacional. En sintonía con este análisis, el director de Economía de la CEOE, Gregorio Izquierdo, alertó durante la jornada de que el exceso de regulación y la creciente presión fiscal asfixian el crecimiento empresarial, defendiendo la rentabilidad corporativa como un motor indispensable para la expansión.

Durante la clausura, el conselleiro de Emprego, José González, reiteró el compromiso de la Xunta para acompañar al tejido productivo en la cobertura de vacantes y la mejora del bienestar laboral. Asimismo, lanzó un mensaje directo al Concello de Ourense (el alcalde Jácome estaba presente en el acto) asegurando que mantiene la “mano tendida” para desbloquear la situación de la Plaza de Abastos número 1 de la ciudad.

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación, Marta Nóvoa, incidió en la colaboración de la institución provincial con la CEO a través de proyectos conjuntos como Exportou, un programa centrado en la internacionalización de las empresas ourensanas que cumple ya diez años de actividad apoyando el desarrollo exterior de las pymes.