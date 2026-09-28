La Xunta declara Bien de Interés Cultural seis monedas históricas que se conservan en Ourense

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de seis monedas históricas que se encuentran depositadas en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Las piezas, adquiridas por el Gobierno autonómico por 178.200 euros, abarcan diferentes períodos históricos, desde la época de los suevos hasta el reinado de Felipe II.

Durante su comparecencia tras el Consello da Xunta, Rueda explicó que esta decisión da continuidad al acuerdo adoptado por el Ejecutivo gallego para adquirir las monedas en una subasta celebrada en Madrid. Según destacó, se trata de piezas únicas y singulares de especial relevancia para la historia de Galicia.

"A Xunta de Galicia adquiriu esas moedas pensando que tiñan un alto valor histórico", señaló el presidente autonómico, quien justificó su protección por el interés cultural de estas emisiones.

Rueda también destacó el excelente estado de conservación de las seis piezas y recordó su vinculación con Ourense. "Actualmente están depositadas no Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense", explicó, añadiendo que pueden ser contempladas por el público y estudiadas por especialistas.

Seis monedas adquiridas por 178.200 euros

Las monedas proceden de la colección numismática privada del gallego Antonio Orol. La Xunta ejerció su derecho de tanteo para incorporarlas al patrimonio público autonómico mediante una operación de 178.200 euros.

El conjunto está formado por tres tremisses suevos, correspondientes a Honorio, Valentiniano y la serie Latina Mvnita; un tremissis visigodo de Wamba; medio excelente de la granada de los Reyes Católicos y medio real de Felipe II. Estas piezas ofrecen testimonios de distintas etapas históricas y destacan por su singularidad.

El procedimiento para declararlas Bien de Interés Cultural ya había sido iniciado antes de formalizar su adquisición, lo que permitió activar las medidas de protección patrimonial correspondientes. Ahora, según ha anunciado Rueda, se culmina su declaración como BIC.

El presidente gallego situó en 790 los bienes de interés cultural declarados en Galicia con esta incorporación, reforzando así la protección de un conjunto numismático que permanece bajo la custodia del Museo Arqueolóxico de Ourense.