La Xunta y la Diputación de Ourense reforzarán la colaboración en la modernización de los mercados de abastos de la provincia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, y el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, han trasladado este sábado que ambas instituciones reforzarán su colaboración para avanzar en la modernización de los mercados de abastos de la provincia de Ourense y potenciar su capacidad de dinamizar la economía local.

Así lo ha trasladado durante la visita realizada este martes a la plaza de abastos de Xinzo de Limia para comprobar las obras de mejora que se están llevando a cabo en este espacio con el apoyo de los gobiernos autonómico, provincial y municipal, y que pusieron como ejemplo de modelo de colaboración interinstitucional que ambas administraciones buscarán replicar y extender al resto de mercados de la provincia.

En la visita, en la que estuvieron acompañados por el alcalde de Xinzo, Amador Díaz, González puso en valor la cooperación entre administraciones para impulsar proyectos como la mejora de la plaza de abastos de Xinzo.

Este proyecto cuenta con una aportación inicial de la Xunta de 320.000 euros al amparo de la convocatoria del año pasado de ayudas para estos espacios, y se complementa con los apoyos de la Diputación y del Ayuntamiento con el objetivo de crear espacios más amplios y aumentar usos, actualizar la estética y realizar mejoras relacionadas con la eficiencia energética.