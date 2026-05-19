La Xunta espera poder licitar la reconversión de los locales comerciales en pisos en 2027

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, recordó que el acceso a la vivienda es una preocupación prioritaria para la Xunta y matizó que este plan de bajos se complementa con otras inversiones de peso en la ciudad, como la construcción ya proyectada de 64 viviendas públicas en la zona de Cambedo da Raia mediante parcelas adquiridas en su día a la Sareb.

El objetivo del departamento autonómico es emitir la resolución definitiva del procedimiento de adquisición de bajos antes de que finalice el año en curso, incluyendo el listado priorizado de las propuestas admitidas y el valor final de compra de los locales, para proceder de inmediato a la licitación de los proyectos de reforma y ejecución de obra.

40% de bajos vacíos

Actualmente, Ourense tiene el 40% de los locales comerciales vacíos, según el Catastro, lo que equivale a un total de 1.600 inmuebles inactivos