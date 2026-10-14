La Xunta nombra la ourensana Marta Vázquez como directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social

El Consello de la Xunta ha nombrado a Marta Vázquez Guzmán como nueva directora general de Trabajo Autónomo y Economía Social. Nacida en Ourense en 1975 y licenciada en Derecho, su trayectoria profesional está ligada a la administración autonómica desde el año 1999, periodo en el que ha desempeñado funciones de dirección y coordinación en el ámbito de la Formación Profesional y el emprendimiento. Desde junio de 2024, ejercía el cargo de directora territorial de la Consellería de Empleo en la provincia de Ourense.

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Tras la designación, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, ha valorado su incorporación a través de una publicación en su cuenta de Instagram, subrayando que Vázquez se suma al equipo departamental "con ilusión, compromiso y muchas ganas de seguir trabajando en favor de Galicia". En el mismo mensaje, el titular autonómico ha agradecido a la directora saliente, Marta Mariño, "su trabajo, dedicación y compromiso a lo largo de esta etapa", trasladando a ambas sus deseos de "muchos éxitos en los nuevos caminos" que emprenden.