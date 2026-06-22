La Xunta recurre a un concurso de méritos para cubrir las plazas del Sergas en Ourense

La Xunta de Galicia ha aprobado el proyecto de ley que permitirá declarar como puestos de difícil cobertura las plazas de personal médico de Urgencias Hospitalarias del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), con el objetivo de paliar la falta de profesionales en este servicio.

La medida permitirá al Servizo Galego de Saúde (Sergas) ofertar las vacantes mediante el sistema excepcional de concurso de méritos, valorando la experiencia y la formación sin necesidad de realizar una fase de oposición. Además, el tiempo trabajado en las Urgencias del CHUO computará con una puntuación triple en futuros procesos selectivos y concursos de traslados.

Actualmente, el servicio cuenta con una plantilla de 50 facultativos, aunque solo están cubiertas 25 plazas, por lo que la asistencia se mantiene gracias al esfuerzo adicional de los profesionales, contratos temporales y programas especiales de apoyo con médicos de otras áreas.

La Xunta justifica esta iniciativa por las dificultades para cubrir vacantes a través de las listas de contratación. Como ejemplo, durante el mes de junio se realizaron llamamientos para cubrir seis plazas y únicamente una fue aceptada.

Las plazas de Urgencias de Ourense se sumarán así a los puestos de difícil cobertura ya existentes en los hospitales comarcales de Cee, O Barbanza, A Mariña, Monforte de Lemos, Verín, O Barco de Valdeorras y O Salnés.

Además, el Gobierno gallego recuerda que recientemente aprobó mejoras laborales y salariales para los médicos de Urgencias de las siete áreas sanitarias, con incrementos retributivos que supondrán una media de 3.560 euros anuales adicionales por profesional. Según el Sergas, los hospitales públicos gallegos cuentan actualmente con 149 plazas más de médicos de Urgencias que en 2024.