¿Sabe usted que las ZBE de Ourense cuentan ahora con llamativas pantallas informativas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, ¿información sobre las ZBE o los próximos conciertos en la ciudad?
¿Sabe usted que entre fiesta, sarao y orquesta al Concello de Ourense le ha sobrado un rato libre para seguir completando la Zona de Bajas Emisiones? ¿Que tras las primeras señales, los operarios andan ahora instalando pantallas informativas que parecen casi sacadas del escenario de un concierto? ¿Que en la city ya se preguntan si informarán sobre las restricciones o sobre el concierto del fin de semana?
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