Zona de Bajas Emisiones Ourense y Zona Peatonal: calles afectadas, restricciones y fechas clave

Más de 11.000 vecinos viven en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense.

Toda la información sobre la Zona de Bajas Emisiones de Ourense: dónde, cuándo, por qué y cómo se puede circular por el centro de Ourense. Guía para no perderse en la ZBE de Ourense y seis nuevas calles peatonales

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ourense, en vigor desde este 2026, supone cambios significativos en la movilidad de la ciudad. El calendario progresivo de aplicación conlleva restricciones de tráfico, calles afectadas y un sistema de autorizaciones para determinados vehículos

La implementación de la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Ourense ha entrado en una fase decisiva de aplicación este 2026. La ZBE busca reducir la contaminación en el centro urbano, desincentivar el tráfico de vehículos altamente contaminantes y promover un modelo de circulación más sostenible y accesible para peatones y movilidad limpia. Esta medida responde a la obligatoriedad establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para municipios de más de 50.000 habitantes y se ha diseñado con una entrada en vigor progresiva que combina fases, restricciones y autorizaciones especiales.

Fechas clave de la ZBE de Ourense

26 de diciembre de 2025: Inicio formal de la Zona de Bajas Emisiones en el centro de Ourense, con restricciones de acceso al área delimitada, aunque sin sanciones inmediatas para los vehículos que incumplan las restricciones medioambientales generales.

1 de enero de 2026: Entrará en vigor el régimen sancionador para la peatonalización y restricciones de tráfico en calles específicas sin periodo de gracia.

1 de julio de 2026: Comienzan las sanciones económicas de 200 € por acceder a la ZBE con vehículos no autorizados o sin distintivo ambiental válido.

1 de enero de 2029: Arranca la segunda fase de la ZBE, ampliando las restricciones de acceso, circulación y estacionamiento al resto del ámbito definido, incluyendo zonas como Concejo, Juan XXIII y Curros Enríquez (hasta la Habana).

Zonas afectadas y mapa de la ZBE de Ourense

La ZBE de Ourense comprende un área central delimitada por importantes ejes de la ciudad, que incluyen:

Avenida de la Habana y Plaza de Concepción Arenal al norte

Rúa do Progreso al oeste

Rúa da Coruña al sur

Rua Pena Trevinca y Rúa Emilia Pardo Bazán al este

Este perímetro, que supera 56 hectáreas de superficie y más de 3,6 kilómetros de perímetro, engloba el casco histórico y partes del centro moderno de Ourense.

Infografía y mapa

Inforgrafía con los detalles de la Zona de Bajas Emisiones de Ourense. | Milena Plata

Nuevas calles peatonales

Además de la ZBE general, se han establecido peatonalizaciones específicas en calles clave, como:

Rúa Bedoya

Avenida de Buenos Aires

Valle Inclán

Arturo Pérez Serantes

Cardenal Quevedo

Lateral de San Lázaro con cambios en la circulación desde el inicio de la fase 1.

Vehículos afectados y criterios de acceso

La circulación de vehículos dentro de la ZBE de Ourense estará condicionada, en función de sus emisiones y distintivos medioambientales emitidos por la DGT:

Vehículos con acceso permitido sin restricciones:

Etiqueta 0 Emisiones (vehículos eléctricos puros, híbridos enchufables con autonomía mínima y pila de combustible)

Etiqueta ECO (híbridos no enchufables y vehículos con bajas emisiones)

Etiquetas C y B (vehículos más recientes con estándares de emisión más recientes)

Vehículos con acceso restringido:

Vehículos sin etiqueta ambiental (gasolina anteriores a 2000; diésel anteriores a 2006)

autorización específica en casos como residentes empadronados, acceso a aparcamientos o servicios esenciales (personas con movilidad reducida, carga/descarga en horarios establecidos, servicios públicos, etc.). Podrán entrar únicamente conen casos como residentes empadronados, acceso a aparcamientos o servicios esenciales (personas con movilidad reducida, carga/descarga en horarios establecidos, servicios públicos, etc.).

Fases de implantación de la ZBE en Ourense

La puesta en marcha de la ZBE se estructurará en fases para facilitar la adaptación de la ciudadanía y el control efectivo:

Primera fase (26 de diciembre de 2025 – 1 de enero de 2029):

Restricción de acceso y circulación al perímetro delimitado

Periodo de aviso con cámaras activadas de lectura de matrículas

Multas por infracción desde el 1 de julio de 2026

Peatonalizaciones de calles y reorganización de movilidad urbana.

Segunda fase (Desde 1 de enero de 2029):

Ampliación de restricciones al resto del entorno definido de la ZBE

Mayor área geográfica afectada y un control reforzado.

Autorizaciones especiales para circular en la ZBE

El Concello de Ourense ha previsto diversas autorizaciones excepcionales para vehículos que, sin cumplir el umbral ambiental, precisan acceso justificado. Entre ellas se encuentran:

Residentes empadronados dentro de la ZBE

Acceso a garajes privados o parkings interiores

Servicios esenciales y profesionales (salud, seguridad, emergencias)

Vehículos de personas con movilidad reducida

Autorizaciones temporales para casos puntuales.

La ZBE de Ourense representa un cambio estructural en la movilidad urbana, alineándose con las directrices ambientales europeas y estatales. A partir de 2026, la circulación en el corazón de la ciudad será más exigente en función de las emisiones de los vehículos, con un calendario claro de aplicación, restricciones y sanciones.

La medida busca mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación acústica y promover formas de transporte más sostenibles, aunque ha generado debate público sobre movilidad urbana y transporte público complementario.

FAQ Preguntas y respuestas sobre la ZBE y ZPA en Ourense

La Zona de Bajas de Emisiones en Ourense

Pregunta.¿Qué calles forman la ZBE de Ourense?

Respuesta. La ZBE comprende todo el espacio interior del polígono delimitado por las calles Habana, Emilia Pardo Bazán, Pena Trevinca, Coruña, Progreso y la Plaza de Concepción Arenal. Por estas calles del perímetro sigue siendo libre para todos; lo que se restringe es entrar hacia las calles de dentro. Además, en esta primera fase se permite circular libremente por el eje Juan XXIII, Concejo y Curros Enríquez hasta el cruce con Habana.

P. ¿Qué vehículos pueden entrar y circular libremente?

R. Todos aquellos vehículos que dispongan de distintivo ambiental de la DGT clasificado como 0 Emisiones, ECO, C o B tienen derecho de acceso, circulación y estacionamiento libre en la ZBE. Sus propietarios no necesitan realizar ningún registro previo en el Concello, ya que las cámaras leerán la matrícula y cruzarán el dato automáticamente con la base de datos de Tráfico.

P. ¿Qué coches tienen prohibido el acceso por norma general?

R.Los vehículos sin etiqueta ambiental, que son generalmente los turismos de gasolina matriculados antes del año 2000 y los diésel anteriores a 2006. Estos vehículos tienen prohibido cruzar el perímetro de la ZBE salvo que se encuentren en alguna de las excepciones.

P. Vivo dentro de la zona y mi coche no tiene etiqueta pero es de empresa. ¿Puedo acceder?

R. Sí, pero el acceso no es automático. Aunque los residentes empadronados tienen derecho a meter sus vehículos independientemente de su antigüedad, si el coche no está a su nombre es obligatorio solicitar la autorización (Modelo ZBE 1).

P. No vivo en la ZBE, pero tengo plaza de garaje.

R.Tienen derecho de acceso con sus vehículos, aunque no tengan etiqueta. Si usted es propietario de la plaza pero no reside allí, debe solicitar el permiso (Modelo ZBE 2). Si la plaza es alquilada, deberá tramitar autorización (Modelo ZBE 3).

P. Trabajo en el centro pero vivo fuera. ¿Puedo meter mi coche sin etiqueta a la ZBE?

R.Sí. Para ello deben solicitar una autorización (Modelo ZBE 8) acompañada de un certificado de la empresa que indique el horario laboral. El permiso no es ilimitado, ya que solo habilitará el acceso los días laborables y dentro de la franja horaria de trabajo del solicitante, con un margen de cortesía de 30 minutos antes y después de la jornada.

P. Tengo que llevar y recoger a los niños del colegio en la zona centro.

R. No, siempre que tramite el permiso escolar. Los padres, madres o tutores legales de alumnos escolarizados en centros del interior de la ZBE pueden registrar un vehículo para realizar los traslados (Modelo ZBE 7).

P. ¿Puedo entrar a la ZBE con un coche sin etiqueta para ir a un parking público?

R. Sí, pero desde que la cámara registra la entrada del coche en el perímetro de la ZBE hasta que se valida su entrada en el parking no pueden transcurrir más de 15 minutos.

P. ¿Cuándo empiezan a cobrar las multas y de cuánto son?

R. El acceso indebido se considera una infracción grave sancionada con 200 euros. Las cámaras comenzarán aa registrar infracciones desde este viernes 26 de diciembre, las sanciones económicas no se harán efectivas hasta el 1 de julio de 2026.

Más de 11.000 vecinos vivirán en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense | La Región

ZPA de Ourense: Nuevas zonas peatonales (multas desde ya)

P. ¿Cuáles son exactamente las calles que se cierran al tráfico en Ourense desde el 26 de diciembre de 2025?

R. Las calles que se cierran al tráfico en Ourense por ZPA son: Bedoya (el tramo desde el Parque de San Lázaro hasta Ramón Cabanillas), avenida de Buenos Aires (desde Concordia hasta Bedoya), Valle Inclán (plataforma única en toda la calle), Arturo Pérez Serantes, Cardenal Quevedo (el tramo desde San Lázaro hasta la Habana) y el lateral del Parque de San Lázaro (entre Concello y Bedoya).

P. ¿Quién puede circular por las zonas peatonales de Ourense?

R. El tráfico rodado queda prohibido. El acceso a estas seis calles se restringe exclusivamente a los residentes para acceder a sus garajes, a los vehículos de carga y descarga dentro del horario autorizado, a los servicios de emergencia y a los taxis.

P. ¿Existe un periodo de gracia?

R. No. Esta es la diferencia fundamental con la ZBE. El régimen sancionador en las vías peatonales entra en vigor el mismo día de su implantación, es decir, este 26 de diciembre. Por tanto, circular por la calle Bedoya o Valle Inclán desde el viernes sin autorización será motivo de sanción inmediata.

P. Soy repartidor, ¿cúando puedo entrar en las zonas peatonales?

R. El horario para la distribución de mercancías en las calles peatonales es muy restrictivo y diferente al del resto de la ciudad. Solo se permite la entrada en la franja de mañana de 07,30 a 11,00 horas (de lunes a sábado) y en la franja de tarde de 15,00 a 17,00 horas (solo de lunes a viernes).

P.¿A qué velocidad máxima puedo circular si tengo permiso?

R. La prioridad en estas vías es absoluta para el viandante, que puede utilizar toda la anchura de la calzada. Los vehículos autorizados, como los de residentes o reparto, deben adaptar su marcha a la de los peatones y en ningún caso pueden superar los 20 km/h.

P. ¿Puedo parar un momento?

R. En las zonas peatonales no existe el estacionamiento en superficie. La normativa solo permite una parada técnica por un tiempo máximo de 20 minutos y exclusivamente para los vehículos que ya cuentan con autorización de acceso.

P. ¿Qué pasa con las bicicletas y los patinetes eléctricos en estas calles?

R.Deben hacerlo por la zona central de la vía y a una velocidad máxima de 10 km/h. Si la densidad de peatones es alta y no permite mantener un metro de distancia de seguridad, el ciclista o usuario de patinete está obligado a bajarse del vehículo y continuar a pie .

P. Tengo que realizar una obra o mudanza. ¿Cómo accedo a las zonas peatonales?

R.En el caso de las obras, la empresa titular de la licencia debe solicitar el permiso (Modelo ZPA 10) indicando el número de expediente. Para las mudanzas, debe ser la empresa que preste el servicio la que tramite la autorización (Modelo ZPA 12) antes de acceder a la zona peatonal .

P.¿Y si voy a un hotel?

R.Tienen permitido el acceso para carga y descarga de equipaje o para acceder al parking del hotel. La gestión del permiso debe realizarla directamente el establecimiento hotelero (Modelo ZPA 8).

P.¿Dónde se tramitan los permisos de la ZPA de Ourense?

R. Sede Electrónica del Concello de Ourens. También pueden presentarse en el Registro General. El silencio administrativo en estos trámites es positivo: si el Concello no responde en el plazo de un mes, la autorización se entiende concedida .