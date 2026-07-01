CAMBIO EN LA MOVILIDAD URBANA
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense ya está en vigor: mapa, qué cambia, multas y qué coches pueden entrar
CAMBIO EN LA MOVILIDAD URBANA
La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense ya está en funcionamiento desde este 1 de julio de 2026 y marca un cambio importante en la movilidad del centro urbano. Su objetivo es reducir la contaminación, limitar el acceso de vehículos más contaminantes y favorecer una ciudad más peatonal y sostenible.
A continuación tienes una guía clara con lo esencial: qué es, a quién afecta, qué zonas incluye y cómo funcionan las sanciones.
La ZBE de Ourense es un área del centro de la ciudad donde se regulan o restringen los vehículos en función de su nivel de emisiones. Solo pueden circular libremente los coches con distintivo ambiental o con autorización específica.
Forma parte de la obligación legal para ciudades de más de 50.000 habitantes dentro de la normativa de calidad del aire.
La ZBE se aplicó de forma progresiva:
El área afectada se sitúa en el centro de la ciudad y está delimitada por:
En conjunto, afecta al casco urbano central y a parte del ensanche, con calles comerciales y residenciales de alta densidad.
Dentro del plan de movilidad también se han convertido en zonas prioritarias para peatones calles como:
En estas vías el tráfico queda muy limitado o directamente prohibido según el tramo.
El acceso depende del distintivo ambiental de la DGT:
Estos vehículos solo pueden entrar con autorización concreta.
Incluso sin etiqueta, pueden entrar si cumplen condiciones específicas:
Este 1 de julio entraron también en vigor.
El sistema funciona mediante:
No es necesario llevar pegatina visible ni registrar el coche en la mayoría de los casos.
La ZBE de Ourense supone un cambio profundo en la movilidad del centro urbano. Aunque permite el acceso a la mayoría de vehículos con etiqueta ambiental, endurece las condiciones para los coches más antiguos y apuesta por una ciudad con menos tráfico y más espacio peatonal.
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