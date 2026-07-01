La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense ya está en vigor: mapa, qué cambia, multas y qué coches pueden entrar

La calle Progreso, en la ZBE.

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Ourense ya está en funcionamiento desde este 1 de julio de 2026 y marca un cambio importante en la movilidad del centro urbano. Su objetivo es reducir la contaminación, limitar el acceso de vehículos más contaminantes y favorecer una ciudad más peatonal y sostenible.

A continuación tienes una guía clara con lo esencial: qué es, a quién afecta, qué zonas incluye y cómo funcionan las sanciones.

¿Qué es la ZBE de Ourense?

La ZBE de Ourense es un área del centro de la ciudad donde se regulan o restringen los vehículos en función de su nivel de emisiones. Solo pueden circular libremente los coches con distintivo ambiental o con autorización específica.

Forma parte de la obligación legal para ciudades de más de 50.000 habitantes dentro de la normativa de calidad del aire.

Radiografía de la ZBE de Ourense | La Región

Entra en vigor

La ZBE se aplicó de forma progresiva:

26 de diciembre de 2025 : inicio de la regulación de acceso

1 de enero de 2026 : comienzan restricciones con control más estricto en algunas vías

1 de julio de 2026 : entran en vigor las multas (200 € por infracción)

Además, en 2029 habrá una ampliación del área restringida y mayor control del tráfico

Zonas incluidas en la ZBE de Ourense

El área afectada se sitúa en el centro de la ciudad y está delimitada por:

Avenida da Habana y entorno de Concepción Arenal

Rúa do Progreso

Rúa da Coruña

Rúa Pena Trevinca y Emilia Pardo Bazán

En conjunto, afecta al casco urbano central y a parte del ensanche, con calles comerciales y residenciales de alta densidad.

Calles con peatonalización reforzada

Dentro del plan de movilidad también se han convertido en zonas prioritarias para peatones calles como:

Bedoya

Valle Inclán

Cardenal Quevedo

Arturo Pérez Serantes

Avenida de Buenos Aires

Entorno de San Lázaro

En estas vías el tráfico queda muy limitado o directamente prohibido según el tramo.

Qué coches pueden entrar en la ZBE

El acceso depende del distintivo ambiental de la DGT:

Acceso permitido

Vehículos con etiqueta 0 Emisiones

Vehículos con etiqueta ECO

Vehículos con etiqueta C y B

Acceso restringido

Vehículos sin etiqueta ambiental

Gasolina anteriores a 2000

Diésel anteriores a 2006

Estos vehículos solo pueden entrar con autorización concreta.

Quién puede acceder sin problemas

Incluso sin etiqueta, pueden entrar si cumplen condiciones específicas:

Residentes empadronados en la zona

Acceso a garajes o plazas de parking

Servicios de emergencia o esenciales

Personas con movilidad reducida

Trabajadores con autorización

Casos puntuales con permiso temporal

Multas en la ZBE de Ourense (ya activas)

Este 1 de julio entraron también en vigor.

Acceso no autorizado: 200 €

Cómo se controla el acceso

El sistema funciona mediante:

Cámaras de reconocimiento de matrículas

Cruce automático con base de datos de la DGT

Registro de vehículos autorizados por el Concello

No es necesario llevar pegatina visible ni registrar el coche en la mayoría de los casos.

La ZBE de Ourense supone un cambio profundo en la movilidad del centro urbano. Aunque permite el acceso a la mayoría de vehículos con etiqueta ambiental, endurece las condiciones para los coches más antiguos y apuesta por una ciudad con menos tráfico y más espacio peatonal.