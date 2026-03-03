Herido grave un hombre tras caer desde un tejado en Padrenda, Ourense

TRASLADADO AL CHUO

Un hombre sufrió heridas graves al caer mientras reparaba un tejado en Padrenda, Ourense. Fue trasladado en helicóptero al hospital con pronóstico grave.

El CHUO.
El CHUO.

Un hombre resultó herido grave al caer desde un tejado mientras realizaba reparaciones en Padrenda, en la zona de Cela de Arriba. El accidente ocurrió a las 17:50 horas y fue reportado por el 061 al 112 Galicia.

El GES de Ribadavia y la Guardia Civil acudieron al lugar, mientras que el herido fue atendido por un helicóptero medicalizado desde Ourense. La caída se produjo al ceder la estructura del tejado de un galpón.

El hombre fue finalmente trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, donde permanece con pronóstico grave.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats