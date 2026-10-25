A juicio por agredir a un conductor a través de la ventanilla tras cruzarse en una pista forestal de Padrenda

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá el próximo miércoles el juicio contra un vecino de Padrenda acusado de agredir a otro con el que se encontró en una pista forestal.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, los hechos tuvieron lugar en la mañana del 18 de diciembre de 2022, cuando el acusado caminaba con su perro por una pista forestal y se encontró con la víctima, que conducía su vehículo a una velocidad muy reducida.

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El procesado se acercó a él y, cuando éste bajó la ventanilla, sostiene, le agarró por la camisa y le golpeó reiteradamente la cabeza. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y presenta secuelas, aduce.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de lesiones y pide para el procesado año y medio de prisión y una indemnización de 6.000 euros para el perjudicado.