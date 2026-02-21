Chocó sin tener carné en Padrenda y arrojó 300 euros para los desperfectos
CIRCULABA EN UN AUDI
El accidente de tráfico, ocurrido en noviembre de 2023 en el término municipal de Padrenda, terminó con un intento del acusado de compensar a la propietaria del vehículo dañado entregándole 300 euros en el lugar de los hechos
Cristian D.R.A. aceptó una pena de 12 meses de multa a razón de cuatro euros diarios en el Juzgado de lo Penal 1. Con esta conformidad, la defensa logró rebajar notablemente la petición inicial del Ministerio Fiscal, que solicitaba para el conductor una condena de 16 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros.
Los hechos juzgados se remontan a las 22,10 horas del 17 de noviembre de 2023. El acusado circulaba con un vehículo Audi A4 por el núcleo urbano de Coucieiro, en Padrenda. Lo hacía a sabiendas de que no podía conducir, puesto que nunca había llegado a obtener ningún permiso que le habilitara para ello. Al alcanzar el kilómetro 33,325 de la carretera OU-411, en Pontebarxas, colisionó frontalmente contra un vehículo Ford Transit Connect.
La reacción posterior al siniestro fue tensa. Tras el impacto, el acusado salió de su turismo muy alterado y sin querer asumir la responsabilidad del choque. Sin embargo, a los 15 minutos regresó al lugar del accidente a bordo de otro coche y le tiró 300 euros a la dueña del vehículo afectado para que pagase los daños ocasionados. Los desperfectos fueron tasados en 436,62 euros.
