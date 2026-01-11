Un terremoto de 1,6 despierta a los habitantes de Padrenda

La localidad de Padrenda amaneció este domingo como epicentro de un sismo de magnitud 1,6 puntos en la escala de Richter.

Apenas diez días de 2026 y la provincia de Ourense vive su primer terremoto del año. De muy baja magnitud, Padrenda sintió un terremoto del cual fue epicentro.

De acuerdo con la información del Instituto Geográfico Nacional (IGN) el sismo de 1,6 mbLg y se registró a las 8:33:55 horas.

Riesgo sísmico en Ourense

Según el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de terremotos en Galicia (Sismigal), casi 190 municipios gallegos, unos 60 en Ourense, se encuentran en el nivel VI-VII de la escala macrosísmica europea, lo que los hace vulnerables a seísmos. Aunque Galicia se considera una zona de riesgo moderado, el informe subraya que la vulnerabilidad de los edificios, especialmente en áreas rurales con construcciones antiguas, puede agravar los efectos de un terremoto.

El Sismigal recomienda elaborar planes de actuación municipales específicos para seis municipios por su alta vulnerabilidad, dos de ellos ourensanos: Chandrexa de Queixa y Parada de Sil. Otros cuatro se sitúan en Lugo: Negueira de Muñiz, Ourol, Muras y Ribeira de Piquín. Los alcaldes de Chandrexa y Parada de Sil han señalado que, hasta el momento, no han recibido instrucciones oficiales, aunque se muestran dispuestos a cumplir con las recomendaciones si fuera necesario.

El informe también incluye un repaso histórico de los últimos cinco siglos de sismos en Galicia, recordando temblores significativos como el de 1997 en Triacastela, de magnitud 5,1, y destaca que el objetivo del Sismigal es reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias futuras.