El chocolate de Teimende llega a la cárcel de Pereiro

El Concello de Parada de Sil llevó la representación teatral sobre el chocolate al salón de actos del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. La actividad forma parte del programa de divulgación del espacio museístico A Casa do Chocolate y contó con la participación de alrededor de 60 internos e internas del centro, que pudieron conocer de una forma diferente la historia y la elaboración de este producto.

La representación, realizada en clave de humor, corrió a cargo del equipo de turismo del Concello, junto a la familia Casares y varias amigas. A través de esta actuación, los asistentes descubrieron el recorrido del chocolate, desde la extracción del cacao hasta su transformación en una tableta, sin olvidar el proceso de comercialización.

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La jornada se completó con la proyección de un cortometraje sobre el funcionamiento de la fábrica de chocolate de Teimende, cuyos protagonistas son los responsables de la elaboración del chocolate. De esta manera, los asistentes pudieron acercarse también a la historia y al trabajo que hay detrás de este producto vinculado a la localidad de Teimende.

La actividad tuvo una excelente acogida entre los participantes y el alcalde de Parada de Sil, Aquilino Domínguez ponía el broche final a la jornada con la entrega de chocolatinas a todas las personas asistentes.