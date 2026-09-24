Parada de Sil anima con paneles informativos al cuidado de su entorno

El Concello de Parada de Sil ha colocado nuevos paneles informativos en varios de los puntos más visitados del municipio para recordar a vecinos y visitantes algunas normas sencillas para cuidar el entorno. Las actuaciones se enmarcan en el trabajo que el Ayuntamiento viene realizando para conservar y mejorar el paisaje de un municipio, incluido en una zona declarada ZEP y BIC paisajístico.

Los nuevos paneles ofrecen información sobre los caminos naturales y recogen recomendaciones de buenas prácticas. Además, incluyen un código QR desde el que se puede descargar una guía completa con más consejos para disfrutar del entorno de forma respetuosa.

Los carteles se instalaron en el Mirador da Columna o do Picotiño, donde también se colocó una barrera para impedir el acceso de vehículos, en los Balcones de Madrid y en el aparcamiento de O Maragato, situado en el centro del pueblo.

Entre las recomendaciones que se quieren recordar están caminar por los senderos señalizados, no recoger plantas, no dar de comer a los animales, recoger los residuos, llevar a las mascotas con correa y respetar siempre a los vecinos.

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El alcalde, Aquilino Domínguez, señala que se han escogido lugares con mucha afluencia para que estas indicaciones estén a la vista tanto de los visitantes como de los propios vecinos. El objetivo es recordar pequeñas acciones que pueden ayudar a mantener el paisaje y el entorno. Estas actuaciones cuentan con una subvención de la Rede Natura de la Consellería de Medio Ambiente de 12.498,33 euros, a la que se suma una aportación del Concello de Parada de 2.599,63 euros.