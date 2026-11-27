PROXECTO ARRAIGO
Parada de Sil entrega unha nova vivenda rehabilitada
PROXECTO ARRAIGO
O Concello de Parada de Sil entregou unha nova vivenda a unha familia procedente de Barcelona, formada por Yessica e Víctor e os seus dous nenos, que comezan así unha nova etapa no municipio.
No acto de entrega estiveron presentes a conselleira de Vivenda e representantes do proxecto Arraigo, co que o Concello contactou directamente para buscar familias interesadas en trasladarse a vivir a Parada de Sil.
O alcalde, Aquilino Domínguez, destacou que esta é a oitava vivenda rehabilitada e entregada polo Concello. Ademais, asegurou que o goberno municipal seguirá traballando nesta liña, recuperando casas para destinalas ao aluguer. “Seguiremos rehabilitando e alugando, xa que temos demanda”, sinalou.
A rehabilitación destas vivendas contou cun investimento procedentes de diferentes achegas: Fondo de Compensación, Consellería de Vivenda, Deputación de Ourense e fondos Leader, a través do GDR.
Durante o encontro, tamén se valorou o acompañamento que o Concello ofrece ás novas familias que deciden instalarse no municipio. Un apoio que Yessica e Víctor agradeceron, tanto pola vivenda como pola atención recibida.
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