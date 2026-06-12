El 012 atendió 833.000 avisos desde la provincia de Ourense

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La unidad del teléfono “012”, instalada en Pereiro de Aguiar, atendió en 2025 en torno a 833.000 llamadas, y la previsión de este 2026 es que alcance las 900.000, según indicó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, durante su visita al centro de atención ourensano, quien recordó que “algúns servizos funcionan de 8 da mañá a 8 da tarde, e noutros servizos de 365 días as 24 horas do día. Aquí atendemos moita información e tramitación que a cidadanía pode facer de xeito moito máis fácil sen ter que desprazarse”.
El servicio de información de la Xunta se centralizó en 2011, y actualmente abarca hasta 30 servicios de la Administración autonómica, que van desde la atención ciudadana hasta denuncias por LGTBIfobia o las valoraciones de dependencia y accesibilidad.
Atende cerca de 900.000 interaccións ao final do ano, a maior parte chamadas telefónicas. Outros avisos chegan por SMS ou correo electrónico"
Durante el primer cuatrimestre de 2026, se pusieron en contacto con el centro de atención de Pereiro 298.000 personas, pero “atende cerca de 900.000 interaccións ao final do ano, a maior parte chamadas telefónicas. Outras destas interaccións poden ser a través de correo electrónico ou outros medios”, indicaba Diego Calvo, incluyendo entre las novedades formularios web, mensajes SMS y aplicaciones específicas, así como un servicio de videointerpretación en lengua de signos para garantizar el acceso a la información en igualdad de condiciones.
Otra de las innovaciones para el servicio del “012” se probará durante la campaña contra las avispas velutinas, con la puesta en marcha de un chatbot y un robot virtual para que los avisos puedan darse 24 horas al día y 7 días a la semana gracias a un sistema de Inteligencia Artificial. Según los cálculos del “012”, se produjeron la última campaña 39.200 avisos que derivaron en la retirada de 24.500 nidos. El resto de avisos “corresponderon a niños xa inactivos, pertencentes a outras especiaes, duplicados ou aqueles situados en zoans onde non procedeu a actuación por falta de sinalización”, señalaba el conselleiro de Presidencia.
En todo este servicio, la Xunta de Galicia ha invertido cuatro millones de euros, logrando que la centralización “ofreza un servizo máis eficiente”, concluía Diego Calvo.
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