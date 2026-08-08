El acceso a Pereiro estará dos días cortado por obras

Una obra en el concello do Pereiro de Aguiar cortará totalmente al tráfico el lunes y martes de la próxima semana, de 8,00 a 20,00 horas, el acceso al núcleo de Pereiro. Estará afectado el tramo de la carretera OU-0505, entre la carretera de San Miguel do Campo–Velle y el propio núcleo de Pereiro, debido a trabajos de asfaltado.