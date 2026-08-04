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Avanza a bo ritmo a obra do CEIP Ben Cho Shey, en Pereiro de Aguiar

CRECEMENTO DE MATRÍCULAS

A ampliación, cun investimento de case dous millóns de euros, permitirá crear novas aulas e modernizar os servizos para atender a preto de 300 alumnos

Estado das obras de ampliación do Ben-Cho-Shey.
Estado das obras de ampliación do Ben-Cho-Shey.

O Concello do Pereiro de Aguiar informou nas últimas horas de que as obras de ampliación do Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) Ben-Cho-Shey avanzan a moi bo ritmo. Esta intervención é considerada fundamental polo goberno local, xa que busca dar unha resposta efectiva ao crecemento sostido das matrículas e ás novas necesidades educativas dos nenos do municipio.

A actuación, financiada pola Xunta, permitirá crear novas aulas e servizos ante o incremento das matrículas

O proxecto conta cunha achega económica de preto de dous millóns de euros, un investimento que corre a cargo da Consellería de Educación da Xunta de Galicia. Grazas a esta inxección de fondos, o colexio dotarase de novas aulas e servizos actualizados para absorber a demanda escolar, ao mesmo tempo que se levarán a cabo melloras integrais nas instalacións xa existentes para modernizalas. En total, a ampliación beneficiará directamente a preto de 300 alumnos das etapas de Educación Infantil e Primaria.

Desde o Concello do Pereiro de Aguiar valoran positivamente o desenvolvemento dos traballos e subliñan o seu compromiso de seguir traballando e investindo no futuro dos máis pequenos.

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