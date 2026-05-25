Un autobús escolar sin pasajeros se sale de la vía e impacta contra un muro en Pereiro de Aguiar

El autobús escolar que se salió de la vía e impactó contra una vivienda en Pereiro de Aguiar.

La conductora de un autobús escolar sufrió una indisposición previa y provocó la salida de vía del vehículo este lunes por la mañana. Este accidente de tráfico se produjo alrededor de las 9,56 horas en el lugar de Tibiás, según el aviso recibido a través del GES de Pereiro de Aguiar.

El transporte, que iba sin pasajeros, colisionó contra el muro de una vivienda tras salirse de la carretera. Como consecuencia del impacto, el colectivo sufrió importantes daños materiales, quedando la parte frontal incrustada contra la construcción de piedra de la vivienda y la luna delantera completamente destrozada.

Los daños del autobús fueron notables. | Miguel Ángel

Además, el choque provocó daños en la verja metálica del inmueble y el muro de perpiaño de granito perdió varios elementos de su composición a al quedar el vehículo atravesado. Elementos pertenecientes a a la acera también han quedado destrozados tras la colisión.

El estado del autobús tras el accidente. | Miguel Ángel

La única ocupante del autobús era la conductora, que, según indican desde emergencias, sufrió una indisposición antes del siniestro. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a la mujer, siendo la única herida del accidente. El aviso fue gestionado a través del servicio de emergencias, que movilizó a la asistencia sanitaria para atender la incidencia.