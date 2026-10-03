DETERIORO COGNITIVO
Buscan a una mujer de 84 años que abandonó una residencia de Pereiro de Aguiar
DETERIORO COGNITIVO
Buscan a una mujer de 84 años con deterioro cognitivo desaparecida en Pereiro de Aguiar después de abandonar la residencia DomusVi situada en A Medorra.
Según la información trasladada al 112 Galicia, en el dispositivo de búsqueda participan efectivos del GES de Pereiro de Aguiar y del COS. En el momento de su desaparición, la mujer vestía un pantalón negro con una falda por encima y llevaba en una de las manos una bolsa de basura de color negro.
Los servicios de emergencia mantienen activa la búsqueda en la zona para tratar de localizarla cuanto antes.
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