Buscan a una mujer de 84 años que abandonó una residencia de Pereiro de Aguiar

DETERIORO COGNITIVO

La desaparecida, que presenta deterioro cognitivo, salió de la residencia DomusVi de A Medorra con un pantalón negro, una falda por encima y una bolsa de basura negra en la mano.

La mujer desaparecida en O Pereiro
La mujer desaparecida en O Pereiro | Cedida

Buscan a una mujer de 84 años con deterioro cognitivo desaparecida en Pereiro de Aguiar después de abandonar la residencia DomusVi situada en A Medorra.

Según la información trasladada al 112 Galicia, en el dispositivo de búsqueda participan efectivos del GES de Pereiro de Aguiar y del COS. En el momento de su desaparición, la mujer vestía un pantalón negro con una falda por encima y llevaba en una de las manos una bolsa de basura de color negro.

Los servicios de emergencia mantienen activa la búsqueda en la zona para tratar de localizarla cuanto antes.

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