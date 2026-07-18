Cachamuíña madruga con los saludos al sol a través del yoga

La relajación fue uno de los pilares de la actividad de yoga en Cachamuíña.

La mañana del viernes no pudo comenzar de forma más relajada en Cachamuíña. A los pies de un entorno idílico, con el embalse haciendo de anfitrión, más de una decena de personas practicaron yoga acompañando la salida del sol. Esto fue posible gracias a la actividad organizada por +Deporte La Región, que ofrece, como cada verano, un programa completo con el que acercar actividades saludables a los distintos rincones de la provincia.

Uno de los ejercicios realizados para la mejora de la postura corporal. | Lucía Otero

Siguiendo las órdenes de la profesora, los participantes realizaron distintas posturas corporales que les permitieron mejorar tanto la movilidad como la alineación del cuerpo. Además, esta actividad favorece la relajación al conectar cuerpo y mente. Todo ello en un escenario que ya de por sí invita a la calma, rodeado de naturaleza y con el embalse como guinda del pastel.

Concretamente, los ejercicios se desarrollaron en un parque de Cachamuíña utilizado habitualmente para la práctica deportiva, ya que cuenta con máquinas destinadas a este fin. Los beneficios de esta actividad no se limitan al plano físico, ya que las propuestas organizadas por +Deporte La Región ofrecen también la oportunidad de socializar con otros participantes y conocer gente nueva.