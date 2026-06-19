SESIÓN GRATUITA
O Carballiño celebra el Día del Yoga al aire libre
SESIÓN GRATUITA
O Carballiño se suma al Día Internacional del Yoga ofertando una actividad gratuita el próximo sábado 21 de junio a las 11.00 horas en el jardín del Gran Balneario. El encuentro busca fomentar la práctica de esta disciplina en un entorno natural privilegiado y promover hábitos de vida saludables entre personas de todas las edades.
La actividad fue presentada ayer en el Concello por el alcalde en funciones y concejal de Deportes, José Castro-Gil, y la monitora de yoga, Angélica Molina. “Parécenos un lugar ideal para a práctica do ioga, queremos que a xente se mova e desfrute co deporte”, destacó Castro, que valoró la buena acogida que tienen estas actividades durante todo el año. “Estamos vendo que a participación da poboación nos eventos deportivos está crecendo”, señaló.
Molina recordó que no es necesario inscribirse previamente ni llevar material, ya que la organización lo facilitará todo, y animó a la ciudadanía a conocer esta práctica milenaria que busca combinar el bienestar de cuerpo y mente.
Castro anunció que las actividades semanales de yoga y pilates se trasladarán del pabellón a los jardines del balneario, con sesiones de yoga los lunes y miércoles a las 20.00 horas y de pilates los viernes en el mismo horario.
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