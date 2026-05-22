Determinan que el último incendio en O Pereiro de Aguiar fue por quemas sin medidas de seguridad

La Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) ha esclarecido dos incendios forestales registrados recientemente en Santiago de Compostela y O Pereiro de Aguiar. Tras las investigaciones pertinentes, los agentes determinaron que ambos fuegos fueron consecuencia directa de quemas realizadas sin las medidas de seguridad necesarias.

El incendio de Santiago tuvo lugar el pasado 30 de abril en la parroquia de A Peregrina. Las llamas afectaron a 1,41 hectáreas de monte arbolado y requirieron la intervención de medios de la Consellería de Medio Rural. Las diligencias del caso ya han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Santiago de Compostela.

Conato en O Pereiro de Aguiar

En cuanto al suceso en O Pereiro de Aguiar, se trató de un conato registrado el 26 de abril en la zona de Vilariño. El fuego afectó a 0,16 hectáreas de terreno y en su extinción participaron un agente forestal, dos brigadas y dos motobombas. En este caso, las diligencias se enviaron al Tribunal de Instancia de Ourense.

Tras la inspección ocular en ambos puntos, la policía confirmó que la falta de precaución en las labores de quema fue el origen de los focos. En lo que va de campaña, la UPA ya suma nueve personas detenidas o investigadas como presuntas autoras de incendios forestales en la comunidad.