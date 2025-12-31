Galería | Pereiro de Aguiar despide el año con su tradicional San Silvestre

Pereiro de Aguiar despidió el año con deporte, humor y un gran ambiente gracias a la celebración de la tradicional Carrera San Silvestre. Desde las 16.00 horas, el centro urbano se llenó de corredores y público, con los más pequeños abriendo la jornada y la carrera absoluta recorriendo cinco kilómetros entre el Paseo y las principales calles de la ciudad, en una cita ya imprescindible para cerrar el año con actividad física y diversión.