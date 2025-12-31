Galería | Pereiro de Aguiar despide el año con su tradicional San Silvestre
CARRERA
Pereiro de Aguiar despidió el año con deporte, humor y un gran ambiente gracias a la celebración de la tradicional Carrera San Silvestre. Desde las 16.00 horas, el centro urbano se llenó de corredores y público, con los más pequeños abriendo la jornada y la carrera absoluta recorriendo cinco kilómetros entre el Paseo y las principales calles de la ciudad, en una cita ya imprescindible para cerrar el año con actividad física y diversión.
1/9Disfraces, sonrisas y ganas de pasarlo bien fueron protagonistas durante toda la prueba./Miguel Ángel
2/9Los vencedores de las distintas categorías recibieron regalos al finalizar la prueba./Miguel Ángel
3/9La carrera absoluta dio comienzo a las 16.30 horas con un animado ambiente festivo./Miguel Ángel
4/9Los más pequeños inauguraron la jornada deportiva con la categoría de pitufos a partir de las 16.00 horas/Miguel Ángel
5/9Familias y amigos se volcaron con los corredores en una tarde marcada por el deporte y el buen ambiente./Miguel Ángel
6/9Muchos corredores aprovecharon la ocasión para despedir el año corriendo en compañía./Miguel Ángel
7/9El evento combinó actividad física y ocio para despedir el año de una forma diferente./Miguel Ángel
8/9Los participantes recorrieron un circuito urbano con una distancia máxima de cinco kilómetros./Miguel Ángel
9/9La Carrera San Silvestre reunió a cientos de participantes este miércoles 31 de diciembre en el centro de la ciudad/Miguel Ángel