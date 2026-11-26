ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido en Pereiro de Aguiar tras el choque entre dos vehículos
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona ha resultado herida tras la colisión entre dos vehículos registrada en el punto kilométrico 4 de la OU-536 a su paso por el municipio de Pereiro de Aguiar. El siniestro tuvo lugar a las 15:19 horas de este jueves, 26 de noviembre.
Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, el GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico para atender a la persona afectada y regular la circulación en la vía.
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