Una persona ha resultado herida tras la colisión entre dos vehículos registrada en el punto kilométrico 4 de la OU-536 a su paso por el municipio de Pereiro de Aguiar. El siniestro tuvo lugar a las 15:19 horas de este jueves, 26 de noviembre.

Hasta el punto del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, el GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico para atender a la persona afectada y regular la circulación en la vía.