En la Comunidad Terapéutica Intrapenitenciaria de Pereiro de Aguiar, los internos ponen la mesa como en cualquier casa. Sin embargo, al terminar deben contar cada cubierto utilizado. Es una de las particularidades de este programa de rehabilitación de Proyecto Hombre, que este sábado cumple 25 años en la prisión. Por él han pasado más de mil reclusos.

El programa nació en 2001, cuando Instituciones Penitenciarias ofreció a la organización un módulo específico para atender a presos con adicciones. Desde entonces, profesionales de ambas entidades trabajan para que quienes ingresan voluntariamente aprovechen su condena para rehabilitarse y preparar su reinserción social. El tratamiento puede continuar fuera de prisión, con apoyo de la organización u otros recursos.

Patricia Pérez, trabajadora social y coordinadora de la comunidad, lleva 23 años allí. Actualmente participan 13 internos, aunque el módulo puede acoger hasta 20. La rutina intenta parecerse a la vida fuera, incluso con horarios diferentes a los del resto de la cárcel.

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Cada mañana hacen deporte. También participan en grupos de terapia, seminarios, actividades de habilidades sociales y formación. Se reparten las tareas domésticas y mantienen las instalaciones. “Intentamos que sea como una comunidad fuera, pero dentro de la prisión”, explica Pérez.

El módulo dispone de cocina propia, jardín, invernadero e incluso una perra terapéutica. Las familias colaboran y pueden visitar las instalaciones. Quienes entran firman un contrato con tres prohibiciones: ejercer violencia física o verbal contra personas y objetos, mantener relaciones sexuales dentro de la comunidad y revelar lo que otros cuentan en terapia. Incumplirlas supone la expulsión. “El resto se puede trabajar”, indica Pérez.

La trabajadora social explica que algunos ingresan por presiones de su entorno, como el temor a perder el contacto con sus allegados. Sin embargo, advierte: “Si no hay una motivación interna, nada te mantiene en un programa de rehabilitación exigente como el nuestro”.

Pérez recuerda a un interno llegado de Teixeiro que, al entrar en la sala de educadores, contempló las montañas por la ventana. “¡Jolín, qué vistas!”, exclamó sorprendido. Estaba acostumbrado a ver únicamente muros y cielo.