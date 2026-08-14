ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un herido tras quedar atrapado en una colisión entre dos coches en Pereiro de Aguiar
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Una persona ha resultado herida en una pierna tras quedar atrapada entre dos vehículos en una estación de servicio situada en la carretera OU-536. El aviso del accidente se registró a las 14,01 horas en este negocio de la parroquia de Prexigueiró, en el municipio de O Pereiro de Aguiar.
Según los datos trasladados, el incidente se produjo cuando un particular se disponía a repostar su vehículo. En ese momento, el turismo se desplazó y acabó impactando contra otro coche, al parecer después de soltarse el freno de mano o debido a algún fallo.
La víctima se encontraba entre ambos vehículos en el momento de la colisión y resultó herida en una pierna. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, el GES de O Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico.
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