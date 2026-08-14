Un herido tras quedar atrapado en una colisión entre dos coches en Pereiro de Aguiar

ACCIDENTE DE TRÁFICO

El accidente de tráfico se produjo a las 14,01 horas en una gasolinera de la carretera OU-536, a la altura de la parroquia de Prexigueiró.

Foto de archivo de ambulancia.
Foto de archivo de ambulancia.

Una persona ha resultado herida en una pierna tras quedar atrapada entre dos vehículos en una estación de servicio situada en la carretera OU-536. El aviso del accidente se registró a las 14,01 horas en este negocio de la parroquia de Prexigueiró, en el municipio de O Pereiro de Aguiar.

Según los datos trasladados, el incidente se produjo cuando un particular se disponía a repostar su vehículo. En ese momento, el turismo se desplazó y acabó impactando contra otro coche, al parecer después de soltarse el freno de mano o debido a algún fallo.

La víctima se encontraba entre ambos vehículos en el momento de la colisión y resultó herida en una pierna. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, el GES de O Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats