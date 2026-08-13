Un menor herido al salirse una moto de la vía en Pereiro de Aguiar

La zona en la que se produjo el accidente en Pereiro de Aguiar

Un menor resultó herido en la tarde de este jueves, 13 de agosto, al salirse de la vía la moto en la que viajaba. Ocurrió a las 16:43 horas en el punto kilométrico 5 de la OU-536 a su paso por el concello de Pereiro de Aguiar.

El menor fue atendido en el punto por los servicios de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Pereiro de Aguiar y la Guardia Civil de Tráfico.

Un herido en Ourense tras colisionar dos coches

Otra persona resultó herida en la ciudad de Ourense tras chocar dos turismos en la calle Marcelo Macías. Ocurrió a las 16:21 horas de la tarde de este jueves. La víctima necesito atención sanitaria.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias y Policía Local.