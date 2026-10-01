Dos ladrones atan a un anciano mientras dormía y le roban 12.000 euros en Pereiro

Dos hombres de complexión fuerte y con los rostros ocultos bajo cascos de moto asaltaron a última hora de la tarde del martes a un vecino de avanzada edad en la localidad de Cachamuíña, en el concello de Pereiro de Aguiar. Los delincuentes sorprendieron a la víctima en su cama, la inmovilizaron tras maniatarla y le sustrajeron 12.000 euros. El atraco se produjo poco antes de que la hija y el yerno del perjudicado, con quienes convive, regresaran al domicilio.

El robo violento culmina una serie de movimientos sospechosos que ya habían puesto en alerta a la población. Según fuentes vecinales, los autores del asalto llevaban días merodeando por el entorno. De hecho, el pasado viernes un residente avisó a la Guardia Civil tras detectar a tres individuos con el rostro tapado que habían estacionado un patinete y una motocicleta junto al local de la asociación vecinal, confirmando las sospechas de otra vecina que ya había visto a dos extraños el miércoles anterior.

Preocupación

En Cachamuíña, donde apenas reside un centenar de personas muy unidas entre sí, la tranquilidad es la norma habitual. Aunque una patrulla inspeccionó la zona tras la alerta del viernes, el violento asalto a uno de los residentes más veteranos ha quebrado por completo la sensación de seguridad. “Estamos muy preocupados porque aquí nunca pasa nada, se ha generado una gran alarma social”, lamentaba uno de los lugareños.

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La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación, analizando las posibles rutas de huida y rastreando evidencias en el interior de la vivienda para identificar a los criminales. Por su parte, la víctima no sufrió lesiones físicas de gravedad y se recupera del fuerte impacto emocional arropado por su entorno familiar.