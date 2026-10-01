Luz verde a la compra de suelo para ampliar el parque empresarial de Pereiro de Aguiar

La Xunta de Galicia ha adjudicado a la empresa TPF Getinsa Euroestudios la redacción del proyecto de expropiación de terrenos para la ampliación del parque empresarial de Pereiro de Aguiar. El contrato, tramitado a través de la sociedad pública Xestur, fija un plazo de ejecución de 18 meses para redactar el proyecto y gestionar la adquisición de las parcelas.

Esta actuación cuenta con una inversión de 19,8 millones de euros y permitirá sumar casi 231.000 metros cuadrados a la superficie actual del polígono, lo que supone un incremento del 38 %. En total, el recinto alcanzará una superficie cercana a los 832.000 metros cuadrados. Con esta adjudicación, el Gobierno gallego busca agilizar los plazos para que el nuevo suelo industrial esté a disposición de las empresas a lo largo de 2028.

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La medida se enmarca en la estrategia autonómica para reforzar el tejido productivo y atraer inversiones a la provincia de Ourense, donde la Xunta prevé habilitar más de 2,8 millones de metros cuadrados industriales hasta 2030 con una inversión de 126 millones de euros. Este plan incluye también la ampliación terminada en Xinzo de Limia, el inminente inicio de obras en San Cibrao das Viñas y la tramitación de los parques de O Carballiño-Maside y Paderne de Allariz.